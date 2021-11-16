Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет

Букмекерская компания Фонбет объявила о подписании контракта с обладателем Кубка Стэнли, четвертым снайпером в истории НХЛ и трехкратным чемпионом мира по хоккею

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и Фонбет уже разработали массу совместных активностей, в числе которых совместные рекламные ролики, розыгрыши свитеров Овечкина, пресс-конференция с участием хоккеиста, выставочные матчи, мастер-классы и многое другое.

Новым клиентам Фонбет уже сейчас доступен приветственный фрибет от Александра Овечкина и Фонбет в 1000 рублей.

Александр Парамонов, генеральный директор Фонбет:

— Важность контракта с Александром Овечкиным сложно переоценить. Это поистине знаковое событие для нашей компании. Овечкина знают, любят и уважают не только во всем хоккейном мире. Он — один из самых узнаваемых спортсменов и настоящая звезда первой величины. Сотрудничество великого спортсмена и старейшего букмекера СНГ — одно из самых громких событий в нашем бизнесе в уходящем году.

Алина Якиревич, директор по маркетингу Фонбет:

— Большая удача, что человек такого масштаба стал частью нашей компании. Сотрудничество с Александром Овечкиным открывает нам массу новых маркетинговых возможностей. Наш контракт получился очень богатым и разнообразным в опционном плане. Спасибо Александру за гибкость в переговорах и готовность пробовать новые форматы сотрудничества. Уверены, что с его помощью мы расширим свою клиентскую базу и сможем эффективно взаимодействовать с новой аудиторией.

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», амбассадор Фонбет:

— Приятно, что старейший и крупнейший букмекер предложил мне стать его амбассадором. Знаю, что Фонбет сотрудничает со звездами спорта и журналистики, с большими футбольными и хоккейными клубами, в том числе и с моим родным московским «Динамо». Уверен, что мы приготовим для болельщиков хоккея и любителей спорта много всего интересного. Подписывайтесь на соцсети Фонбет и мои страницы, чтобы ничего не пропустить!