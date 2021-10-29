PGL Major Stockholm 2021: выиграй PS5, Apple Watch SE или 100 000 руб. фрибетами

Не успел отгреметь The International 10, как в Стокгольме начался новый громкий киберспортивный турнир —. Мейджор, на котором определится сильнейшая команда мира по CS:GO, проходит впервые за два года.

Специально к старту турнира букмекерская компания Olimpbet запускает акцию. На кону — PlayStation 5, Apple Watch SE, AirPods Pro, колонки JBL и 100 000 рублей фрибетами .

Как участвовать в акции:

— Зарегистрируйся в Olimpbet, если еще не являешься клиентом конторы, и пополни счет на 1000 рублей

— Сделай ставку на PGL Major Stockholm 2021 с коэффициентом от 1.5

— Чем больше ты делаешь ставок, тем выше шанс забрать приз

Подведение итогов акции состоится 9 ноября. Olimpbet и Kyivstoner в прямом эфире объявят победителей и раздадут главные призы. Трансляция пройдет на специальном лендинге акции.