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    PGL Major Stockholm 2021: выиграй PS5, Apple Watch SE или 100 000 руб. фрибетами

    Букмекеры Олимп
    Не успел отгреметь The International 10, как в Стокгольме начался новый громкий киберспортивный турнир — PGL Major Stockholm 2021. Мейджор, на котором определится сильнейшая команда мира по CS:GO, проходит впервые за два года.

    PGL Major Stockholm 2021
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    PGL Major Stockholm 2021

    Специально к старту турнира букмекерская компания Olimpbet запускает акцию. На кону — PlayStation 5, Apple Watch SE, AirPods Pro, колонки JBL и 100 000 рублей фрибетами.

    Как участвовать в акции:

    Зарегистрируйся в Olimpbet, если еще не являешься клиентом конторы, и пополни счет на 1000 рублей

    — Сделай ставку на PGL Major Stockholm 2021 с коэффициентом от 1.5

    — Чем больше ты делаешь ставок, тем выше шанс забрать приз

    Подведение итогов акции состоится 9 ноября. Olimpbet и Kyivstoner в прямом эфире объявят победителей и раздадут главные призы. Трансляция пройдет на специальном лендинге акции.

    Бонус 2000

    Более того, всем новым клиентам Olimpbet дарит 2000 рублей. Чтобы забрать бонус, достаточно активировать промокод MAJOR при регистрации. Делай ставки на самое крупное киберспортивное событие года вместе с «народным букмекером» и выигрывай ценные призы.

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