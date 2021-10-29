PGL Major Stockholm 2021: выиграй PS5, Apple Watch SE или 100 000 руб. фрибетами

Специально к старту турнира букмекерская компания Olimpbet запускает акцию. На кону —
Как участвовать в акции:
— Зарегистрируйся в Olimpbet, если еще не являешься клиентом конторы, и пополни счет на 1000 рублей
— Сделай ставку на PGL Major Stockholm 2021 с коэффициентом от 1.5
— Чем больше ты делаешь ставок, тем выше шанс забрать приз
Подведение итогов акции состоится 9 ноября. Olimpbet и Kyivstoner в прямом эфире объявят победителей и раздадут главные призы. Трансляция пройдет на специальном лендинге акции.
Более того, всем новым клиентам Olimpbet дарит 2000 рублей. Чтобы забрать бонус, достаточно активировать