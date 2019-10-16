ФОНБЕТ и ХК «Авангард» подписали соглашение о партнерстве

15 октября в Балашихе состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию спонсорского контракта между букмекерской компанией ФОНБЕТ и хоккейным клубом «Авангард» . Соглашение рассчитано на один год.

ФОНБЕТ и ХК «Авангард» ФОНБЕТ LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Соглашение с ХК «Авангард» стало четвертым спонсорским контрактом БК ФОНБЕТ с хоккейными клубами и организациями. В августе 2017 года ФОНБЕТ и Континентальная хоккейная лига подписали соглашение о партнерстве сроком на 5 сезонов, а осенью 2019 года компания стала спонсором московского «Спартака» и казахстанского «Барыса».

С июня 2019 года ФОНБЕТ поддерживает Детскую следж-хоккейную лигу — некоммерческую организацию, которая популяризирует и развивает следж-хоккей среди детей с нарушениями здоровья.

Александр Парамонов, генеральный директор БК ФОНБЕТ:

«Хоккей занимает особенное место в сфере деятельности ФОНБЕТ. Мы уже более двух лет сотрудничаем с КХЛ и за это время совместными усилиями провели огромное количество акций. Благодаря нашим акциям десятки тысяч болельщиков посетили матчи лиги. Также мы провели много совместных социальных проектов, организовывали поездки на матчи для детей из детских домов, запустили проект "Голевая передача", в рамках которого отчисляем деньги в фонд Детской следж-хоккейной лиги.

Мы не просто так выбрали именно "Авангард". Мы провели анализ, изучили посещаемость матчей и телевизионные рейтинги, активность болельщиков в социальных сетях, посещаемость сайтов, заполняемость трибун на домашних матчах.

Мы отметили высокую активность и профессиональную работу "Авангарда" в социальных медиа, а также высокие охваты трансляций и хорошие спортивные результаты, которые увеличивают интерес аудитории. Нам очень приятно работать с таким популярным и успешным клубом. Уверены, что соглашение с "Авангардом" — шаг вперед для развития хоккея в России».

Алина Якиревич, директор по маркетингу БК ФОНБЕТ:

«Сотрудничество с "Авангардом" для нас — это не только попадание логотипа ФОНБЕТ в кадр, не просто баннер на матчах команды. У нас с "Авангардом" общие цели, и общее видение того, как развивать партнерство.

Нам нравится, как клуб позиционирует себя в среде болельщиков, как он ведет свои социальные сети, как команда представлена в массмедиа. Для нас, как спонсоров, это очень важно.

В одной из наших акций участвует президент "Авангарда" Максим Сушинский. Он является амбассадором благотворительного проекта "Голевая передача". Каждой шайбе, заброшенной в рамках регулярного чемпионата КХЛ, присваивается номинал в 500 рублей. В конце каждого месяца мы отправляем полученную сумму на благотворительные цели.

Мы уверены, что наше сотрудничество с "Авангардом" станет взаимовыгодным, поможет привлечь еще больше болельщиков и повысит интерес к хоккею среди наших клиентов.

Совместно с "Авангардом" мы будем проводить розыгрыши во время домашних матчей. Мы уже готовим призы, а также акции в социальных сетях. Кроме того, в этом сезоне мы разработаем специальное предложение для омских поклонников "Авангарда". Так мы поможем им быть ближе к команде».

Максим Сушинский, президент ХК «Авангард», амбассадор благотворительного проекта ФОНБЕТ «Голевая передача»:

«Нам очень приятно работать с таким партнером, как ФОНБЕТ. Мы видим, что эта компания активно популяризирует отечественный хоккей и Континентальную хоккейную лигу. Недавно ФОНБЕТ запустил благотворительный проект "Голевая передача", направленный на поддержку детского следж-хоккея. Мне выпала честь быть амбассадором этой программы, и я счастлив помочь компании в этом благородном деле.

Мне лично чрезвычайно приятно, что компания уделяет столько внимания хоккею, ведь хоккей — это моя жизнь. Надеюсь, что это соглашение между БК ФОНБЕТ и "Авангардом" окажется плодотворным».

Сергей Белых, генеральный директор ХК «Авангард»:

«Я рад сотрудничеству с букмекерской компанией ФОНБЕТ. В ФОНБЕТ нас привлекает яркость имиджа, популярность бренда, активное участие в хоккейной и спортивной жизни страны. Сложно придумать более выгодное сотрудничество.

На самом деле наше сотрудничество началось уже давно. Сегодня мы подписали официальный документ о партнерстве, но на нашем счету уже есть несколько совместных успешных акций. Знаю, что наши болельщики довольны этими акциями, поэтому после официального подписания контракта с ФОНБЕТ количество розыгрышей будет только расти».

В конце пресс-конференции президент «Авангарда» Максим Сушинский подарил генеральному директору ФОНБЕТ Александру Парамонову игровой свитер ХК «Авангард» с номером «25». Этот номер символизирует 25-летний юбилей деятельности БК ФОНБЕТ на российском рынке.

— ПРЕСС-РЕЛИЗ 0