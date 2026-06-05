Зрелищные обгоны на узких улицах княжества Монако, рёв моторов и визг резины, который слышно на весь город – всё это часть большого праздника, возвращения «Королевских гонок».

«Фрибет за Монако» BetBoom

Кими Антонелли уверенно идет на первом месте в личном зачете Формулы-1, а «Мерседес» — в кубке конструкторов. Смогут ли «Феррари» что-то противопоставить «АМГ» и заедет ли Леклер на подиум в пятый раз в этом году?

В этот раз интрига развернется прямо на улицах города, фанаты Формулы-1 в ожидании.

Букмекерская компания BetBoom запускает новую акцию «Фрибет за Монако» на 1 000 000 фрибетов. Для участия в акции нужно нажать на кнопку «Принять участие» и сделать ставку на «Формулу-1» от 1 000 рублей с любым коэффициентом с 3 до 7 июня.

Если ты сделаешь две ставки, которые подходят под условия, фрибетов начислят в два раза больше. Общий призовой фонд разделится между участниками акции поровну 8 июня.