Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поставил 1 000 000 рублей на финал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом».

Смолов рассказал о ставке в своем telegram-канале. Футболист поставил 1 000 000 рублей на то, что ПСЖ не пропустит гол в основное время матча. BetBoom давал на это событие коэффициент 3.01 на момент ставки.

Отметим, что ворота парижан в финале будет защищать друг и бывший одноклубник Смолова Матвей Сафонов.

Ранее Фёдор уже делал ставку на 1 000 000 рублей в этом сезоне ЛЧ. Тогда Смолов выбирал между двумя вариантами — проходом «Барселоны» против «Атлетико» и «сухарем» Сафонова против «Ливерпуля».

В итоге Фёдор поставил на «Барсу», но каталонцы не оправдали ожиданий футболиста и вылетели, тогда как Матвей в итоге оставил свои ворота «сухими».

«Решил сделать очередную ставку и отмазаться за "Барселону". Думаю, что Мотя не пропустит и ПСЖ заберет.

И в подтверждение своих слов выкладываю ставку о том, что "Арсенал" не забьет в основное время. Все болеем за ПСЖ, потому что там Мотя и Квара!» — сказал Смолов в своем видео в тг-канале.