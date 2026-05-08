ДоброFON отправился в Красноярск вместе с Камилой Валиевой и Марком Кондратюком.

Камила Валиева и Марк Кондратюк
Камила Валиева и Марк Кондратюк globallookpress.com

Звезды провели мастер-классы для юных фигуристов, раздали автографы и даже поставили Романа Нагучева на коньки.  В интервью Марку Камила рассказала о том, о чём никогда раньше не говорила.

Камила о суевериях:

— Я была в Красноярске в 2022, это ковидный год.  И второй раз — на Чемпионате России.  Тогда всё посмотрела скорее моя мама, во время выступлений она ходила по красивым местам.  Помню, мама была с подругой, и в день короткой программы после тренировки они говорят: «Никакого отдыха, ты садишься с нами в такси!».  И мы поехали в горы, там было суперкрасиво.  Мне сказали: «Видишь дерево, есть традиция — подержись за него на удачу».  Большие деревья имеют много древней энергии.  Мы ехали туда 45 минут, 3 минуты я держалась [за дерево], и мы уехали обратно.  Прокат короткой первый раз в жизни был с бабочкой (смеется).

В фигурном катании будто начинаешь верить во всё.  Когда мне было 13 лет, в юниорском сезоне у меня была примета — в начальной позе мне обязательно нужно было косточкой [кисти руки] дотронуться до носа, чтобы прокат пошёл хорошо.  И на самом деле большинство прокатов были чистыми.

Камила о нынешнем сезоне:

— Меня не было [на соревнованиях] два года, я думала, что будет чуточку хуже, чем то, что произошло со мной за эти три старта.
Наверное, самым запоминающимся был чемпионат России по прыжкам.  К нему я была менее готова.  В первый раз, когда у нас были совместные прыжки, не было никакого нервоза, мы просто стояли и смеялись, в такой позитивной атмосфере прыгали, что это было очень интересно, даже стало легче.  Первый день я была довольно-таки собранной, мне импонировало это состояние, особенно после такого долгого перерыва.

Кубок Первого канала был довольно нервозным.  Одно дело, когда ты возвращаешься и выступаешь за себя.  Другое — командное, ты хочешь выдавить из себя такой максимум, прыгнуть выше своей головы.  Я себя, конечно, поднакрутила, хотела сделать больше, чем могла на тот момент.  Но всё равно вышла, сделала что смогла.  Для первого раза, наверное, достойно.

Русский вызов — просто любовь.  Всё в приятной атмосфере темноты, у нас вроде бы соперничество, но все настолько позитивно относились друг к другу.  В раздевалке, когда я увидела девочек, с которыми соревновалась еще в 2022-м, и тех, которые уже закончили, какая-то приятная ностальгия была.  Выступать там было одно удовольствие.

Добротур в Красноярске #2

Камила о первых впечатлениях в работе со Светланой Соколовской:

— Для меня было всё неожиданно.  Мы часто общались с Марком, с ребятами.  Все говорили, что там семейные отношения.  Я не могла представить, что такое может быть.  Я просто была в ступоре, когда тренер начинал со мной разговоры более личного характера.  Тебя как будто психологически обволакивают, пытаются узнать и действительно в точку попадают.  На первой тренировке я была напряженная, всё время на тренеров оборачивалась.  Сейчас Светлана Владимировна мне доверяет, и для меня самое страшное — пошатнуть это доверие ко мне, не хочется подвести человека.

Камила про переходный возраст:

— Если во всем искать плюсы, то в дисквалификации их тоже найти можно.  За два года [дисквалификации] первые полгода у меня были суперские в плане любого объема.  Меня перестали взвешивать.  Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись.  И об этом нужно говорить, для большинства девушек в фигурном катании это очень острая тема.  Конечно, тут я выдохнула.  У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то расписания.  Плюс гормональные изменения, и я поправилась серьезно.

Потом уже со временем у меня и голова пришла в норму.  Я поняла для чего держу вес, хочу хорошо выглядеть.  Это не связано с тем, что 200 грамм [лишние], и ты не прыгнешь.  Нет, прыгнешь ты всегда.  Самовнушение каждодневное, что каждые 100 грамм мешают, лишь навязывает психологические комплексы.  У девочек триггер – взвешивание.  Мне не нужно сто раз на дню напоминать, что я какая-то не такая.  Я знаю это, я вижу это, понимаю, что у меня есть лишний вес.  Но главное, чтобы в этот момент хотя бы семья дома ничего не говорила: «Ты куда пошла?  Чай пьешь c сахаром?  Нельзя сахар!».  Нет, пожалуйста, оставьте дом уютным местом, где безопасно.