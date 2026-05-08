ДоброFON отправился в Красноярск вместе с Камилой Валиевой и Марком Кондратюком.

Камила Валиева и Марк Кондратюк globallookpress.com

Звезды провели мастер-классы для юных фигуристов, раздали автографы и даже поставили Романа Нагучева на коньки. В интервью Марку Камила рассказала о том, о чём никогда раньше не говорила.

Камила о суевериях:

— Я была в Красноярске в 2022, это ковидный год. И второй раз — на Чемпионате России. Тогда всё посмотрела скорее моя мама, во время выступлений она ходила по красивым местам. Помню, мама была с подругой, и в день короткой программы после тренировки они говорят: «Никакого отдыха, ты садишься с нами в такси!». И мы поехали в горы, там было суперкрасиво. Мне сказали: «Видишь дерево, есть традиция — подержись за него на удачу». Большие деревья имеют много древней энергии. Мы ехали туда 45 минут, 3 минуты я держалась [за дерево], и мы уехали обратно. Прокат короткой первый раз в жизни был с бабочкой (смеется).

В фигурном катании будто начинаешь верить во всё. Когда мне было 13 лет, в юниорском сезоне у меня была примета — в начальной позе мне обязательно нужно было косточкой [кисти руки] дотронуться до носа, чтобы прокат пошёл хорошо. И на самом деле большинство прокатов были чистыми.

Камила о нынешнем сезоне:

— Меня не было [на соревнованиях] два года, я думала, что будет чуточку хуже, чем то, что произошло со мной за эти три старта.

Наверное, самым запоминающимся был чемпионат России по прыжкам. К нему я была менее готова. В первый раз, когда у нас были совместные прыжки, не было никакого нервоза, мы просто стояли и смеялись, в такой позитивной атмосфере прыгали, что это было очень интересно, даже стало легче. Первый день я была довольно-таки собранной, мне импонировало это состояние, особенно после такого долгого перерыва.

Кубок Первого канала был довольно нервозным. Одно дело, когда ты возвращаешься и выступаешь за себя. Другое — командное, ты хочешь выдавить из себя такой максимум, прыгнуть выше своей головы. Я себя, конечно, поднакрутила, хотела сделать больше, чем могла на тот момент. Но всё равно вышла, сделала что смогла. Для первого раза, наверное, достойно.

Русский вызов — просто любовь. Всё в приятной атмосфере темноты, у нас вроде бы соперничество, но все настолько позитивно относились друг к другу. В раздевалке, когда я увидела девочек, с которыми соревновалась еще в 2022-м, и тех, которые уже закончили, какая-то приятная ностальгия была. Выступать там было одно удовольствие.

Добротур в Красноярске #2

Камила о первых впечатлениях в работе со Светланой Соколовской:

— Для меня было всё неожиданно. Мы часто общались с Марком, с ребятами. Все говорили, что там семейные отношения. Я не могла представить, что такое может быть. Я просто была в ступоре, когда тренер начинал со мной разговоры более личного характера. Тебя как будто психологически обволакивают, пытаются узнать и действительно в точку попадают. На первой тренировке я была напряженная, всё время на тренеров оборачивалась. Сейчас Светлана Владимировна мне доверяет, и для меня самое страшное — пошатнуть это доверие ко мне, не хочется подвести человека.

Камила про переходный возраст:

— Если во всем искать плюсы, то в дисквалификации их тоже найти можно. За два года [дисквалификации] первые полгода у меня были суперские в плане любого объема. Меня перестали взвешивать. Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись. И об этом нужно говорить, для большинства девушек в фигурном катании это очень острая тема. Конечно, тут я выдохнула. У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то расписания. Плюс гормональные изменения, и я поправилась серьезно.

Потом уже со временем у меня и голова пришла в норму. Я поняла для чего держу вес, хочу хорошо выглядеть. Это не связано с тем, что 200 грамм [лишние], и ты не прыгнешь. Нет, прыгнешь ты всегда. Самовнушение каждодневное, что каждые 100 грамм мешают, лишь навязывает психологические комплексы. У девочек триггер – взвешивание. Мне не нужно сто раз на дню напоминать, что я какая-то не такая. Я знаю это, я вижу это, понимаю, что у меня есть лишний вес. Но главное, чтобы в этот момент хотя бы семья дома ничего не говорила: «Ты куда пошла? Чай пьешь c сахаром? Нельзя сахар!». Нет, пожалуйста, оставьте дом уютным местом, где безопасно.