Выходные завершились удачно для одного из клиентов букмекерской компании BetBoom, который собрал экспресс из семи исходов на воскресные футбольные матчи.

В купон попали как игры топовых европейских чемпионатов, так и противостояния второстепенных лиг Испании. В итоге экспресс принес беттору 20 883 360 рублей выигрыша, а его коэффициент составил 417.66.

Отметим, что вариант с самым большим коэффициентом из экспресса беттор поймал в лайве — победу «Фрайбурга» против «Хайденхайма» за 3.90. В прематче хозяева шли явными фаворитами за 1.65 и вышли вперед уже в середине первого тайма, однако к 70-ой минуте на табло горел счет 1:1. В этот момент клиент BetBoom удачно сориентировался и взял выигрыш «Фрайбурга» за солидные 3.90. Результат не заставил себя долго ждать — команда Шустера вышла вперед уже через 13 минут и сохранила победный счет до конца матча.

Самым нервным матчем для клиента BetBoom стало противостояние «Реал Авилы» и «Гимнастик Сеговианы». Беттор взял победу хозяев в прематче за 2.23. Игра прошла для «Авилы» очень тяжело — команда забила первый гол лишь на 57-ой минуте, а затем дала гостям сравнять счет на 85-ой. Матч шел к ничьей и рисковал сорвать экспресс клиента BetBoom. Однако хозяева смогли собраться и снова вышли вперед на последней минуте основного времени. «Реал Авила» удержала победный счет до конца компенсированного времени и принесла клиенту BetBoom почти 21 000 000 выигрыша

