BetBoom рассчитал все прематч-ставки на победу «Динамо» в матче с «Оренбургом» выигрышем несмотря на то, что команды сыграли вничью. Компания выплатила клиентам почти 8 000 000 рублей.

В субботу в рамках 23-го тура РПЛ прошел матч «Динамо» против «Оренбурга» на «ВТБ Арене». Хозяева поля двукратного преимущества по ходу первого тайма, но к финальному свистку на табло горел счет 3:3.

Несмотря на результат противостояния, букмекерская компания BetBoom рассчитала выигрышем не только ставки на ничью, но и на победу «Динамо».

Все благодаря акции BetBoom «Счет 2:0». В рамках нее компания досрочно рассчитывает выигрышем все прематч-ставки на исход, если выбранная команда вела с разницей в два мяча по ходу матча.

Так как в моменте противостояния был счет 2:0 в пользу «Динамо» — BetBoom досрочно выплатил суммарно 7 734 061 рубль выигрыша клиентам, поставившим на победу москвичей в прематче.

Отметим, что акция действует на все матчи РПЛ и Кубка России.