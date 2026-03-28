Красноярск в одиннадцатый раз принял один из крупнейших международных мультиспортивных фестивалей — Siberian Power Show-2026. За награды боролись более 5 000 спортсменов из 20 стран и 60 российских регионов.

Колтон Энгельбрехт специально прилетел в Красноярск на Siberian Power Show-2026, чтобы превзойти мировой рекорд. Исторический результат атлета из ЮАР в становой тяге составил — 520 килограммов с ремнями. Также в подарок Колтон получил джерси с автографом Александра Овечкина.

Накануне Геннадий Малахов, присутствующий на фестивале в качестве комментатора также пообещал подойти к снаряду. И не обманул: 71-летний телеведущий взял вес в 400 килограммов.

Также в программе Siberian Power Show были представлены соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, боевым искусствам, воркауту и кроссфиту.

Генеральным партнером выступила компания Fonbet. На стенде «первого букмекера» можно было получить эксклюзивный мерч, измерить свою силу, реакцию и встретиться с героями фестиваля.