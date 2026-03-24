К старту плей-офф Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги Fonbet запустил платформу «Созвездие Первых».

Тематика платформы приурочена к 65-летию полета в космос Юрия Гагарина, давшего имя главному хоккейному трофею в отечественном хоккее.

Главной активностью платформы стала мини-игра, в которой пользователи играют за космонавта, уклоняются от препятствий и зарабатывают баллы проекта. Также баллы можно заработать за прогнозы на плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Лидеры еженедельного рейтинга могут выиграть атрибутику, которую можно кастомизировать по своему выбору, добавляя на нее шевроны городов-участников плей-офф, а также уникальные хоккейные и космические знаки отличия.

Вдобавок, в проекте можно выиграть смартфон, игровую приставку, и другие ценные призы, в том числе и фрибеты. Общая сумма фрибетов, участвующая в розыгрыше, составляет 100 миллионов.

Принять участие в платформе «Созвездие Первых» могут только зарегистрированные пользователи FONBET по ссылке.