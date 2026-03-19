Доброматч с участием «Локо» и «Магнитки» пройдет в Ярославле

В Ярославле пройдет благотворительный Доброматч с участием «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга», организованный совместными усилиями «железнодорожников» и программы ДоброFON.

До начала игры каждый болельщик сможет поучаствовать в благотворительных активностях от ДоброFON в фойе «Арены-2000»: можно будет найти фотобудку, сыграть в доброигры и получить мерч за пожертвование в благотворительный фонд «Дети Ярославии». Организация помогает помогает ребятам с особенностями развития и поддерживает их семьи.

В социальных сетях ДоброFON состоится онлайн аукцион свитера «Локомотива» с автографами игроков команды.

Этот Доброматч станет уже третьим со старта проекта. Ранее благотворительные мероприятия прошли в Ростове-на-Дону и Уфе. В сумме на добрые дела удалось собрать 1 296 500 рублей.

Начало Доброматча в Ярославле — 20 марта в 19:30 по московскому времени. Следить за новостями проекта можно в социальных сетях ДоброFON.