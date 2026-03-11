В среду, 11 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Никита Ковальчук и Павел Погребняк BetBoom

За последнее время противостояние стало классикой турнира — только в рамках плей-офф команды встречаются уже шестой раз подряд. Амбассадоры BetBoom Фёдор Смолов и Павел Погребняк дали свои прогнозы на матч.

У кого больше шансов одержать победу в матче?

Ковальчук: «У мадридского "Реала" практически нет шансов пройти "Сити". Нестабильная игра "Ман Сити" и их ничья с "Форестом" ничего не значат. Потеря Мбаппе, Родриго, и в целом огромное количество травм. Плюс один из худших тренеров в истории мадридского "Реала", плюс один из худших ментальных составов в истории мадридского "Реала". Шансов здесь нет никаких, даже на какую-то достойную игру. Был бы Мбаппе — можно было сказать, что голы Килиана помогут пройти нестабильный "Сити". Но думаю, что судьба "Реала" предрешена. Одного Винисиуса не хватит, да и никогда не хватало».

Погребняк: «Для меня "Сити" фаворит. Команда более организована. И у "Сити" есть тренер, есть мужская рука. У "Реала" же травмы, недоверие к главному тренеру, все время какие-то разногласия и конфликты. Я не вижу мадридцев в 1/4, честно. Тем более не будет таких звезд, как Мбаппе, Родриго и Беллингем. Это существенные потери. "Сити" пройдет дальше. А "Реалу" надо сконцентрироваться на поиске главного тренера. Действительно топового, статусного, каким был Анчелотти. А этот сезон для мадридцев провален».

Команды встречаются в плей-офф уже шестой год подряд. Какой матч из прошедших между командами в ЛЧ для тебя наиболее запомнился?

Ковальчук: «Для меня, конечно, запомнился матч "Реала" и "Сити", когда Родриго зарешал в концовке матча. Мадридцам надо было отыгрываться после первой игры, казалось, что здесь нет шансов. Но тогда была другая команда. Тогда были лидеры, были настоящие мадридисты на поле. Тогда были люди, что называется, "с яйцами". Сейчас, конечно, таких в команде не наблюдается».

Погребняк: «Мне запомнился, конечно, матч 1/16 сезона 2025/2026 в Англии, когда "Реал" выиграл 3:2. Холанд вывел "Сити" вперед на 80-ой минуте, но мадридцы все равно вырвали победу, забив дважды за шесть минут до конца игры».

У «Реала» не будет ни Мбаппе, ни главного «кошмара» для «Сити» Родриго. Кто вместо них может стать Х-фактором для Мадрида?

Ковальчук: «Тибо Куртуа. Он может выдать очередной величайший матч в Лиге чемпионов. И благодаря этому дать возможность "Реалу" один раз убежать условным Винисиусом или Гюлером. И благодаря этому забить гол. А дальше "Сити" просто ничего не может сделать против Куртуа. Но это, как мне кажется, довольно волшебное развитие событий, в которое надо очень сильно верить. Конечно Куртуа стабильно выдает классные матчи в ЛЧ, но здесь от него будет требоваться такое, что, наверное, от него не требовалось никогда».

Какая, на твой взгляд, наиболее интересная ставка на матч?

Ковальчук: «Интересный прогноз, что "Реал" не забьет в обоих встречах (вариант "Реал не забьет" в первом матче идет с коэффициентом 3.25 в BetBoom). Вот такого с мадридцами вроде ни разу не было, а здесь будто все карты на руках»

Погребняк: «На игру в Мадриде "тотал больше 2.5" (коэффициент 1.64 в BetBoom). А в Англии победа "Сити"».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Несмотря на неутешительные прогнозы для «Реала» от экспертов, пользователи BetBoom видят противостояние практически равным. 39% от всех ставок на исход пришлось на победу мадридцев и 58% — на выигрыш «Сити».

Поставить на команду Арбелоа в BetBoom можно с коэффициентом 3.6. Победа «Сити» оценивается в 2.02.