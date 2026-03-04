Букмекерская компания BetBoom раздает по 3000 фрибетов клиентам за верные прогнозы минут голов в матчах РПЛ.

Для участия в акции необходимо на специальной странице выбрать тайминги голов в матчах (по одному матчу на каждый тур):

ЦСКА — «Динамо», 08.03;

«Зенит» — «Спартак», 14.03;

«Динамо» — «Зенит», 22.03;

«Спартак» — «Локомотив», 05.04.

А также сделать ставку из категории «Футбол» на сумму от 3000 рулей с коэффициентом не ниже 1.1. Акция также действует в наземных клубах сети.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки.

В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам — приветственный бонус до 10 000.

Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо иметь при себе паспорт.