Букмекерская компания BetBoom раздает по 3000 фрибетов клиентам за верные прогнозы минут голов в матчах РПЛ.
Для участия в акции необходимо на специальной странице выбрать тайминги голов в матчах (по одному матчу на каждый тур):
- ЦСКА — «Динамо», 08.03;
- «Зенит» — «Спартак», 14.03;
- «Динамо» — «Зенит», 22.03;
- «Спартак» — «Локомотив», 05.04.
А также сделать ставку из категории «Футбол» на сумму от 3000 рулей с коэффициентом не ниже 1.1. Акция также действует в наземных клубах сети.
BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки.
В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам — приветственный бонус до 10 000.
Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо иметь при себе паспорт.