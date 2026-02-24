Букмекерская компания BetBoom перерабатывает легендарную акцию по досрочному расчету ставок на РПЛ.

Если команда, на которую поставил беттор, ведёт в два мяча — ставка рассчитывается как выигрышная, вне зависимости от финального счета. Новая акция «Счет 2:0» теперь действует не только на матчи РПЛ, но и на матчи Кубка России по футболу.

Аналогичная акция «РПЛ 2:0» привлекла большое количество пользователей BetBoom. Благодаря досрочному расчету клиенты получили более 38 000 000 рублей выигрыша со ставок, которые не сыграли к финальному свистку за сезон-2023/24.

Для участия в Акции необходимо сделать прематч-ставку на победу одной из команд матчей Российской Премьер-Лиги по футболу и Кубка России в спортивной линии BetBoom (только исходы в основное время и на весь матч).

Ставка автоматически рассчитывается как выигрышная в случае, если команда, на победу которой была сделана ставка в прематче, будет вести с разницей в 2 мяча. Акция также действует в наземных клубах сети.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки.

В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам — приветственный бонус до 10 000.

Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо иметь при себе паспорт.