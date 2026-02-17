Во вторник, 17 февраля, возобновляется Лига чемпионов УЕФА! Плей-офф стартует с раунда 1/16. Кто из команд заберет трофей в этом сезоне, а кто провалится на ранних стадиях?

Амбассадоры BetBoom Федор Смолов, Павел Погребняк, Никита Ковальчук и Андрей Панков дали прогнозы на главный клубный турнир в мировом футболе.

Какой нетоповый клуб может выступить выше ожиданий?

Смолов: «В теории, "Спортинг". Португальцы уже удивили и пробились в 1/8 напрямую. А значит, потенциально могут пролезть и дальше. Также выделил бы "Галатасарай". Считаю, что им вполне по силам пройти "Ювентус"».

Ковальчук: «Я вполне верю в то, что "Карабах" может пробиться в 1/8. Это уже будет абсолютно сумасшедшим достижением»

Погребняк: «Очень хочется, чтобы это был "Буде-Глимт" с Никитой Хайкиным. Но в плей-офф им выпал уж очень сильный соперник — миланский "Интер". Возможно, это будет "Бенфика". Жду, что Моуриньо снова докажет, что он "Special One"!»

Панков: «Назову два варианта — "Спортинг" и "Аталанта". Тренерские команды, хорошо себя показавшие себя на групповом этапе. Считаю, что обе имеют хорошие шансы на проход минимум в 1/4».

Какой топ-клуб имеет наивысшие шансы провалиться?

Смолов: «"Ливерпуль". Несмотря на то, что мерсисайдцы наконец начали набирать очки в чемпионате, мне все равно кажется, что команда Слота далеко по сетке ЛЧ не пройдет»

Ковальчук: «Провалиться может "Реал". Также вполне допустим сценарий вылета "Арсенала" на ранних стадиях. Чисто теоретически, если "Барселона" психанет и опять начнет сходить с ума и непрагматично играть в обороне, то тоже может вылететь рано. У каталонцев одна из самых слабых линий обороны среди топ-клубов. Причем не то чтобы с точки зрения персоналий, а скорее в общем рисунке»

Погребняк: «Не буду многословить. Им станет "Реал Мадрид" — и точка»

Панков: «Мадридский "Реал". Меня совершенно не убеждает работа Арбелоа. Они сейчас будут играть с "Бенфикой" в плей-офф. И все видели, какие проблемы может доставить команда Жозе буквально в последнем матче группового этапа. Поэтому я не исключаю, что "Реал", даже если пройдет "Бенфику", уже провалится в 1/8».

Кто станет лучшим бомбардиром по итогам турнира?

Смолов: «Золотую бутсу турнира заберет Гарри Кейн»

Ковальчук: «Им станет, безусловно, Киллиан Мбаппе. Если не произойдет никаких невероятных событий и "Реал" не вылетит дойдет хотя бы до 1/8, или даже до 1/4, то здесь без вариантов. В команде никто кроме него не забивает, и в принципе все делается для того, чтобы француз взял Золотую бутсу и претендовал на ЗМ»

Погребняк: «Если "Реал" не вылетит на ранних стадиях, то вероятнее лучшим бомбардиром станет Мбаппе. Но не стоит списывать со счетом Холанна и Кейна. Лично я бы поставил именно на норвежца»

Панков: «Гарри Кейн. И, если "Бавария" выиграет титул, не исключено, что он же станет лучшим игроком».

Кто по-твоему будет в финале? И кто его выиграет?

Смолов: «Все будет зависеть от финальной сетки, где кто окажется. Так как после 1/16 нас ждет еще одна жеребьевка, на данный момент сложно точно спрогнозировать участников финала. Фаворитами вижу "Баварию", "Сити", "Барселону", даже несмотря на разгром в Кубке от "Атлетико". Также думаю, что "Реал" воскреснет и вернется в борьбу за финал, даже пройдя через стыки. Но, если не учитывать встречу команд раньше финала, то думаю, что в нем окажутся "Бавария" и "Сити"».

Ковальчук: «Думаю, что в финале будет кто-то из четверки: "Бавария", "Сити", "Барселона" и ПСЖ. Как минимум до 1/8 сложно предсказывать подобное, потому что кто-то может споткнуться слишком рано, может выпасть "досрочный финал" и так далее. Но вот эта четверка более или менее хорошо обрисовывается. В "Арсенал" и "Реал" я не верю, у них слишком большие внутренние проблемы».

Погребняк: «В финале точно будет "Бавария". И она же его и выиграет, а Гарри Кейн наконец поднимет над головой международный трофей».

Панков: «Пока что сложно предсказать финал, так как сетка турнира еще не известна. Но если все же выбирать, то пусть будет "Ливерпуль", это моя фанатская хотелка. А их визави станет "Бавария". Я бы выбирал между ними и "Барселоной", но немцы выглядят в обороне посолиднее. Если говорить про победителя, то выберу опять "Баварию", чтоб не сглазить».

Уже в первом круге 1/16 нас ждет интересная вывеска — «Бенфика» примет на домашнем стадионе «Реал». Огня матчу добавляет то, что команды уже встречались в последнем туре общего этапа ЛЧ в этом сезоне.

Тогда «Бенфика» в драматичном матче победила и обеспечила себе проход в 1/16, тем самым отправив «Реал» в стыки.