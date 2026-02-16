Белорусская теннисистка Арина Соболенко представила коллекцию пончиков, презентация которой прошла в Дубае, на совместном мероприятии спортсменки и проекта First&Red.

Коллекция получила оригинальное название Saby’s break и включает в себя шесть уникальных вкусов — классический Vanilla Ace, фисташковый Goji Game, миндальный с глазурью матча Matcha Point, лимонный курд с белым шоколадом Lemon Spin, миндальный с кремом из фиников и кешью First&Red и клубничный с бобами тонка Saby’s break.

В ходе презентации линейки Соболенко не только поделилась историей создания продукта, но и раскрыла рецепт каждого пончика, проведя дегустацию для гостей мероприятия. Ими стали журналисты, блогеры и друзья проекта First&Red.

Все пончики из коллекции вкусные: есть миндальные, лимонные, с ягодами и орешками. Дегустацию я начну с ванили, но будем честны: если мы идем за пончиками, то идем за всеми. Арина Соболенко теннисистка и кондитер

Коллекция пончиков будет доступна для заказа в ограниченном количестве через доставку в Москве и Минске с 16 по 20 февраля.

Все вырученные с продажи средства будут направлены на развитие и помощь талантливым теннисистам из Беларуси.