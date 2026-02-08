На проходящем в Екатеринбурге FONBET Матче Звезд КХЛ определился автор самого эффектного буллита.

ДоброFON вручил 2 млн рублей победителю конкурса буллитов FONBET

Им стал защитник уфимского «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский — за него проголосовало 22% всех пользователей платформы «Высота Первых» от титульного партнера Лиги и Недели Звезд Хоккея.

Василевский выполнил буллит в национальном башкирском головном уборе буреке и с традиционным духовым музыкальным инструментом — кураем — в руках.

Согласно условиям конкурса, победителю был вручен чек на 2 000 000 рублей от благотворительной программы «ДоброFON» компании Fonbet . Эти средства Алексей сможет направить на благотворительные цели по своему выбору.

Также ДоброFON совместно с фондом Антона Шипулина и Свердловским отделением Российского детского фонда сумел привезти 150 воспитанников детских домов Екатеринбурга и Свердловской области на весь звездный уик-энд.