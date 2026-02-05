Клиент BetBoom выиграл почти 6 000 000 рублей со ставки всего в 1900 благодаря экспрессу, который «довез» яркий камбэк в лондонском дерби.

Беттор собрал экспресс из девяти футбольных матчей и двух боев UFC 325. Все варианты клиента BetBoom пришлись на исходы. Удачный купон принес 5 797 385 рублей выигрыша. Коэффициент экспресса составил 3 051.26.

Отметим, что из двух вариантов на UFC 325 была ставка на мейн-ивент турнира — ревашн Александра Волкановски и Диего Лопеса. Клиент BetBoom предположил, что Волкановски одолеет бразильца второй раз подряд и защитит титул. К тому же на стороне Александра был фактор домашней арены, так как UFC 325 проходил в Сиднее.

Несмотря на то, что букмекеры считали «Волка» фаворитом и давали на его победу 1.68, многие эксперты в сфере ММА, наоборот, ставили на победу Лопеса. В первом бою Диего осторожничал и в итоге не дожал, поэтому во второй схватке от него ожидали больше агрессии и успешного реванша.

Однако Волкановски уверенно защитил титул чемпиона. Александр контролировал абсолютно весь ход поединка и одержал победу единогласным решением со счетом 49-46, 49-46, 50-45.

Наиболее интересным вариантом из экспресса стала ставка на матч «Челси» против «Вест Хэма» в лайве. Клиент BetBoom взял победу хозяев при счете 1:2 за солидные 5.08. Важно отметить, что первый тайм «Челси» полностью провалил, закончив половину с 0:2 на табло.

Виной тому стала ротация стартового состава от нового тренера лондонцев Лиама Росеньора — сразу пятеро основных игроков начинали матч со скамейки. Лиам быстро понял свою ошибку и уже к старту второго тайма сделал четыре замены. Это практически сразу оживило игру хозяев — уже к 70-й минуте хозяева сравняли счет, причем голы забили вышедшие со скамейки Педро и Кукурелья.

Казалось, что времени для полноценного камбэка уже не осталось, но в компенсированное время Энцо Фернандес отправил победный мяч в ворота «Вест Хэма». Победа «Челси» принесла клиенту BetBoom почти 6 000 000 рублей со ставки всего в 1 900!

