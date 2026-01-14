Компания WINLINE и Единая Лига ВТБ п редставили ролик, посвященный WINLINE Basket Cup — первому за долгое время международному турниру, на котором команды из России встречаются с иностранными клубами.

WINLINE Basket Cup WINLINE

В съемках ролика приняли участие звезды российского баскетбола, выступающие на турнире WINLINE Basket Cup: Мело Тримбл, Антон Астапкович, Никита Курбанов, Террелл Картер, Лев Свинин, Иван Самойленко, Павел Рябков, Андрей Воронцевич, Лука Шаманич и Дмитрий Кулагин.

В ролике появились звездные гости: рэпер Баста, игроки медиафутбольного клуба ФК 10 Брайан Идову, Александр Балашов и Илья Скоропупов, а также интервьюер и ведущая Богадовка.

Главное в ролике — стиль, который выдержан во всем: от фирменных игровых джерси на баскетболистах и модных луках звезд кортсайда. Баскетбол становится ближе для обычного болельщика из-за новых форматов. Зрители могут круто провести время, посмотрев матч и одновременно с этим оказаться в центре светской тусовки.

Ключевая фраза ролика «На уровень выше». Она подчеркивает, что компания WINLINE и Единая Лига ВТБ стремятся вывести российский баскетбол на новый уровень и повысить интерес к этому спорту

WINLINE Basket Cup — это турнир на стыке спорта и лайфстайла, где помимо спортивной составляющей также важна зрелищность и высокое качество шоу. На матчах турнира используется собственный саунд-продакшн из 70 уникальных треков для разных игровых эпизодов: это помогает задать игре звуковой ритм и сильнее погрузить зрителей в просмотр.

У турнира есть главная песня, написанная командой «Станция Метро Горьковская»: болельщики смогут узнать турнир по первым секундам композиции и зарядиться ее мощной энергетикой, чтобы болеть за любимую команду во весь голос.

WINLINE Basket Cup выходит за пределы спорта, сочетая в себе также автограф-сессии, выступления хедлайнеров и звездный кортсайд. Турнир уже посетили многие звездные гости — Оксана Самойлова, Moneyken, Баста, Icegergert, Анна Седокова, Антон Шастун, Надя Сысоева, Basement , Big Russian Boss, Кассета, PLC и другие.

Следующие матчи в турнире WINLINE Basket Cup состоятся уже в ближайшее время — 22 января «Локомотив-Кубань» примет пермскую «Парму» в Краснодаре, а 28 января казанский УНИКС сыграет на своем паркете с «Игокеей» из Боснии и Герцеговины.