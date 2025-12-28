Четвертый выпуск проекта «Бабушкин свитер» от букмекерской компании Fonbet рассказывает о вязаном свитере в цветах уфимского хоккея.

«Бабушкин свитер» в цветах «Салавата Юлаева» FONBET

В уфимской версии «Бабушкиного свитера» отражен весь колорит Башкортостана. Среди оформления можно найти национальные узоры, вшиты клюшки и шайбы, а также на рукавах выглядывают куницы — символ команды и Уфы.

«Салават Юлаев» — гордость всей республики, так считает Надежда Григорьевна. Бабушка-болельщица уфимского клуба рассказала о сильной связи хоккейной команды с историей родного края.

Сама Башкирия — это Россия в миниатюре. Практически все национальности, которые есть в стране, проживают в Башкортостане. Когда весь стадион кричит: «Бейтесь за Уфу» — другого варианта нет. Салават Юлаев — герой! И не уронить честь героя, символа целой республики — это большая ответственность. И все хоккеисты показывают, что он у них на груди. Надежда Григорьевна

Подробнее о проекте и том, как получить свитер — тут!