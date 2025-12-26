ДоброFON постарался сделать своим зрителям лучший подарок к Новому году, пригласив на «Каток» легенду парного катания, двукратную олимпийскую чемпионку Екатерину Гордееву.

Екатерина Гордеева на «Катке»
Екатерина Гордеева на «Катке» FONBET

Гордеева о муже:

— Вообще мы с моим мужем Давидом Пеллетье живем в Канаде.  Но ему предложили работу с командой НХЛ «Даллас Старз», и мы на сезон переехали в Даллас.  Как олимпийский чемпион в парном катании оказался в НХЛ?  Во-первых, он всегда интересовался хоккеем и хотел быть хоккеистом, но мама отправила его на фигурное катание, и ему очень понравилось парное.  Во-вторых, он очень любит соревноваться, должен быть первым во всем.  Когда Олимпийские игры закончились, он все равно вернулся к хоккею.  Сначала тренировал детей, несколько лет учился на хоккейного тренера и, наконец, добрался до НХЛ.

Медведева о суевериях фигуристов в Канаде:

— Когда я каталась у Брайана Орсера и Трейси Уилсон, очень хотела платье изумрудного цвета — такого глубокого, красивого зеленого.  Я подошла к Трейси и говорю: «Давай такого цвета сделаем».  На что она ответила: «Никакого зеленого.  Ты что?  Все, кто носит зеленое платье, проигрывают.  Ты хоть раз видела чемпионку мира, Олимпиады или четырех континентов с зеленым платьем?  » А я реально не видела!

«Каток» с Екатериной Гордеевой

Гордеева о поведении Галлямова на Чемпионате России:

— Если ты спортсмен, то должен держать себя в руках до конца.  Мне кажется, в России так принято.  Если посмотреть, как американцы показывают свои эмоции — радуются или расстраиваются, то у нас спокойнее.  Тем более он мужчина.  Конечно, невозможно без конфликтов, но соревнования при камерах — не место, где это надо показывать.  Сергей [Гриньков] никогда не показывал эмоций, он всегда улыбался.  Я все время всем была недовольна, не представляю, как он со мной справлялся.

Такой сезон был у ребят трудный, травма и серьезная операция.  Радуйся вообще, что вы вышли.  Они [Мишина и Галлямов], конечно, смотрелись не так свободно, как в предыдущем сезоне, не звенели, короткая программа еще хорошо пошла, а в произвольная — труднее.

– Может быть ситуация, что пара распадется после такого сезона?

— Все может быть.  Особенно сейчас, в ситуации недопуска.  Единственное, я не заметила, что много хороших пар после них.  Мне очень понравились ребята, которые стали третьими [Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков].  Они молодые, а катаются вместе, у них такая химия.  Было видно, что они команда.  А у Мишиной и Галлямова я видела разногласия.  Видимо, такой сезон.  Насчет распада — всякое может быть, неизвестно.

Об Аделии Петросян:

Гордеева: Я видела, что, когда Аделия каталась на отборочном турнире в Китае, она была более расслабленной.  Видно, что сейчас с приближением Олимпиады она уже напряженная.  Если бы я могла ей что-то пожелать, то сказала бы «вообще расслабься».  Конечно, это невозможно сделать, тем более на Олимпиаде.  Тем более: как бы она ни откатала [на чемпионате России], она все равно едет.  Наваливает пресс, она понимает, что еще и многие из девочек заслуживают этого же.

Нагучев: Мы тут часто говорим, что фигуристы усложняют свои программы ультра-си, а достаточно иногда просто хорошо прокатиться?

Гордеева: Ты говоришь про Олимпиаду именно?  Я тоже так считаю.  Аксель сделать.  Или два акселя.  Ну, а что?  А кто там четверной будет делать на Олимпиаде?  Аделия все остальные элементы — вращения, дорожки — делает, скорость у нее какая, она легкая.  Просто успокоиться и все сделать.

Медведева: Мне кажется, тут настолько высокие ставки.  Это первый международный старт такой величины, там есть свои фавориты — Каори Сакамото, Алиса Лю.  Появляется Аделия с таким же контентом — хорошо, но у девочек будут выше оценки, все понимают нашу ситуацию.  Мне кажется, они с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет.  Ты либо катаешь с четверными полный набор, просто варианта нет не поставить тебе [высокие] оценки — тогда ты выиграешь.  Либо же ты катаешься [с легким контентом] и не рассчитываешь на медаль.  Я считаю, в этой ситуации надо идти ва-банк.  Либо ты выигрываешь, либо ты без медали.

О Петре Гуменнике:

Нагучев: Как Петру удается быть таким спокойным?  Он выглядит человеком, который проходит весь этот этап подготовки без нервов.

Медведева: В этом плане он очень похож на Нейтана Чена, который и хореографическое училище заканчивал, и на инструментах играл.  У Пети есть университет, у него есть фигурное катание.  Мне кажется, это склад ума такой, Петя очень умный в плане образованности.

Гордеева: То есть у него не все карты положены на фигурное катание.  Он умеет переключаться, это очень помогает.
Медведева: Фигурное катание для него – большая часть, но не мегаосновополагающая всей его жизни.

Гордеева: Он даже на льду органично смотрится, потому что он знает что-то еще.  Он учится, читает, смотрит какие-то спектакли.  Это тебя развивает.  Это даже медицински правильно.