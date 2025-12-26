ДоброFON постарался сделать своим зрителям лучший подарок к Новому году, пригласив на «Каток» легенду парного катания, двукратную олимпийскую чемпионку Екатерину Гордееву.

Екатерина Гордеева на «Катке» FONBET

Гордеева о муже:

— Вообще мы с моим мужем Давидом Пеллетье живем в Канаде. Но ему предложили работу с командой НХЛ «Даллас Старз», и мы на сезон переехали в Даллас. Как олимпийский чемпион в парном катании оказался в НХЛ? Во-первых, он всегда интересовался хоккеем и хотел быть хоккеистом, но мама отправила его на фигурное катание, и ему очень понравилось парное. Во-вторых, он очень любит соревноваться, должен быть первым во всем. Когда Олимпийские игры закончились, он все равно вернулся к хоккею. Сначала тренировал детей, несколько лет учился на хоккейного тренера и, наконец, добрался до НХЛ.

Медведева о суевериях фигуристов в Канаде:

— Когда я каталась у Брайана Орсера и Трейси Уилсон, очень хотела платье изумрудного цвета — такого глубокого, красивого зеленого. Я подошла к Трейси и говорю: «Давай такого цвета сделаем». На что она ответила: «Никакого зеленого. Ты что? Все, кто носит зеленое платье, проигрывают. Ты хоть раз видела чемпионку мира, Олимпиады или четырех континентов с зеленым платьем? » А я реально не видела!

«Каток» с Екатериной Гордеевой

Гордеева о поведении Галлямова на Чемпионате России:

— Если ты спортсмен, то должен держать себя в руках до конца. Мне кажется, в России так принято. Если посмотреть, как американцы показывают свои эмоции — радуются или расстраиваются, то у нас спокойнее. Тем более он мужчина. Конечно, невозможно без конфликтов, но соревнования при камерах — не место, где это надо показывать. Сергей [Гриньков] никогда не показывал эмоций, он всегда улыбался. Я все время всем была недовольна, не представляю, как он со мной справлялся.

Такой сезон был у ребят трудный, травма и серьезная операция. Радуйся вообще, что вы вышли. Они [Мишина и Галлямов], конечно, смотрелись не так свободно, как в предыдущем сезоне, не звенели, короткая программа еще хорошо пошла, а в произвольная — труднее.

– Может быть ситуация, что пара распадется после такого сезона?

— Все может быть. Особенно сейчас, в ситуации недопуска. Единственное, я не заметила, что много хороших пар после них. Мне очень понравились ребята, которые стали третьими [Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков]. Они молодые, а катаются вместе, у них такая химия. Было видно, что они команда. А у Мишиной и Галлямова я видела разногласия. Видимо, такой сезон. Насчет распада — всякое может быть, неизвестно.

Об Аделии Петросян:

Гордеева: Я видела, что, когда Аделия каталась на отборочном турнире в Китае, она была более расслабленной. Видно, что сейчас с приближением Олимпиады она уже напряженная. Если бы я могла ей что-то пожелать, то сказала бы «вообще расслабься». Конечно, это невозможно сделать, тем более на Олимпиаде. Тем более: как бы она ни откатала [на чемпионате России], она все равно едет. Наваливает пресс, она понимает, что еще и многие из девочек заслуживают этого же.

Нагучев: Мы тут часто говорим, что фигуристы усложняют свои программы ультра-си, а достаточно иногда просто хорошо прокатиться?

Гордеева: Ты говоришь про Олимпиаду именно? Я тоже так считаю. Аксель сделать. Или два акселя. Ну, а что? А кто там четверной будет делать на Олимпиаде? Аделия все остальные элементы — вращения, дорожки — делает, скорость у нее какая, она легкая. Просто успокоиться и все сделать.

Медведева: Мне кажется, тут настолько высокие ставки. Это первый международный старт такой величины, там есть свои фавориты — Каори Сакамото, Алиса Лю. Появляется Аделия с таким же контентом — хорошо, но у девочек будут выше оценки, все понимают нашу ситуацию. Мне кажется, они с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Ты либо катаешь с четверными полный набор, просто варианта нет не поставить тебе [высокие] оценки — тогда ты выиграешь. Либо же ты катаешься [с легким контентом] и не рассчитываешь на медаль. Я считаю, в этой ситуации надо идти ва-банк. Либо ты выигрываешь, либо ты без медали.

О Петре Гуменнике:

Нагучев: Как Петру удается быть таким спокойным? Он выглядит человеком, который проходит весь этот этап подготовки без нервов.

Медведева: В этом плане он очень похож на Нейтана Чена, который и хореографическое училище заканчивал, и на инструментах играл. У Пети есть университет, у него есть фигурное катание. Мне кажется, это склад ума такой, Петя очень умный в плане образованности.

Гордеева: То есть у него не все карты положены на фигурное катание. Он умеет переключаться, это очень помогает.

Медведева: Фигурное катание для него – большая часть, но не мегаосновополагающая всей его жизни.

Гордеева: Он даже на льду органично смотрится, потому что он знает что-то еще. Он учится, читает, смотрит какие-то спектакли. Это тебя развивает. Это даже медицински правильно.