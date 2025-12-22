Декабрь — время чудес и подарков, а также фрибетов! БК «Мелбет» проводит акцию «Зимняя гонка» для активных игроков с общим призовым фондом 10 000 000 рублей.

Для участия в акции, которая проходит с 22 декабря 2025 по 5 января 2026, необходимо заключать пари* вида ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.3 в рамках установленного игрового периода. За каждое пари, соответствующее требованиям, игрок получает баллы.

В течение двух недель между участниками будет разыгрываться призовой фонд 10 000 000 рублей! Один участник может получить до 2 фрибетов за срок проведения акции. По итогам акции более 3000 счастливчиков могут стать обладателями фрибетов до 150 000 рублей.

Фрибет будет начислен на специальный бонусный счет участника акции. С помощью фрибетов необходимо заключить пари вида ординар или экспресс в течение 7 дней на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

МЕЛБЕТ дарит возможность сделать зимние спортивные события еще динамичнее. Присоединяйся! С нами новогодние каникулы становятся интереснее!

* Пари на спортивные события по виду спорта «Нарды» не учитываются для признания участником акции и отыгрыша фрибета. Расчет пари должен быть осуществлен до 11:59 (UTC +3) каждого из игровых периодов