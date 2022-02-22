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    Губерниев: Главное разочарование — хоккей. Бездарно профукали шанс победить без игроков НХЛ

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что его разочаровала сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Сборная России проиграла в финале олимпийского турнира команде Финляндии (1:2).

    «Главное разочарование, несмотря на серебро, это все-таки хоккей. То, что мы увидели в финале (соотношение бросков 1 к 17 в пользу финнов), это ни в какие ворота, извините за каламбур. Мы проигрываем и всего три раза за весь матч бросаем по воротам соперника.

    Вы приехали на Олимпиаду выигрывать с такой игрой? Нет, друзья, с таким хоккеем выиграть невозможно. По самоотверженности, безусловно, это пятерка. Видно было, что парни хотели. Но прав великий Ларионов, это игра, а не работа.

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    • Наш уровень, чтобы финская тройка из "Салавата Юлаева" нас обыгрывала?! Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. Это все понимают. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали. Ну, что есть, то есть.

    Я был на этом матче. И очень расстроился. Конечно, сейчас не было такого, как на Олимпиаде в Лэйк-Плэйсиде в 1980-м, когда наши проиграли, и это был вселенский траур. Тогда вся Олимпиада у нас не задалась, несмотря на победы Николая Зимятова, Ирины Родниной, Раисы Сметаниной и т.д». — сказал Губерниев в интервью «Аргументам и фактам».

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