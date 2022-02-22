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    Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Допинг Между тем
    Допинг-проба испанской фигуристки Лауры Баркеро, сданная во время Олимпийских игр в Пекине, оказалась положительной, сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

    Лаура Баркеро
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    Лаура Баркеро

    В образце спортсменки, взятом 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, был обнаружен запрещенный метаболит клостебола.

    Анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Пекине 21 февраля 2022 года.

    Спортсменка была проинформирована о случившемся и имеет право запросить анализ пробы Б.

    Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) проведёт расследование и вынесет решение в соответствии с антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).

    На Играх в Пекине Баркеро в паре с Марко Цандроном заняла 11-е место.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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