Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на ОИ-2022

В образце спортсменки, взятом 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, был обнаружен запрещенный метаболит клостебола.
Анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Пекине 21 февраля 2022 года.
Спортсменка была проинформирована о случившемся и имеет право запросить анализ пробы Б.
Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) проведёт расследование и вынесет решение в соответствии с антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).
На Играх в Пекине Баркеро в паре с Марко Цандроном заняла 11-е место.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.