Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на ОИ-2022

Допинг-проба испанской фигуристки, сданная во время Олимпийских игр в Пекине, оказалась положительной, сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В образце спортсменки, взятом 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, был обнаружен запрещенный метаболит клостебола.

Анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Пекине 21 февраля 2022 года.

Спортсменка была проинформирована о случившемся и имеет право запросить анализ пробы Б.

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) проведёт расследование и вынесет решение в соответствии с антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх в Пекине Баркеро в паре с Марко Цандроном заняла 11-е место.

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