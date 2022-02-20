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    Ларионов: Хоккей на Олимпиаде невысокого уровня. Без НХЛ он проигрывает в накале, мастерстве, скоростях

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов назвал невысоким качество хоккея на Играх-2022 в Пекине.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    В финале олимпийского турнира 20 февраля сыграют сборные России и Финляндии.

    «Есть результат, это и радует. Если выбран такой стиль, такой состав, такие игроки, то и получаем то, что ожидали.

    На таких турнирах важен результат. Конечно, хотелось бы какой-то изюминки, зрелищности, но что есть, то есть. Желаем успеха сборной России в финальном матче с финнами.

    Насколько интересен хоккей на Олимпийских играх без участия хоккеистов НХЛ? Вот здесь я, конечно, могу сказать, что хоккей невысокого уровня. Но что есть, то есть.

    Всегда хочется видеть эволюцию игры там, где играют лучшие против лучших. Поэтому безусловно, что без участия НХЛ игра проигрывает в плане накала, мастерства, скоростей.

    Но, тем не менее, здесь мы открыли несколько молодых игроков как в составе сборной России, так и среди канадцев. Также хороший молодой парень играет за сборную Словакии.

    Но в целом три-четыре человека — это мало, потому что из-за отсутствия НХЛ все команды очень старые. Конечно, уровень НХЛ гораздо выше, чем то, что мы видим здесь», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

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