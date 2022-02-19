Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022, у Мишиной и Галлямова — бронза

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: globallookpress.com
Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай)
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)
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