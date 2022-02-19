Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022, у Мишиной и Галлямова — бронза

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.

Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай)

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)

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