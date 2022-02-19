Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке
  • 16:57
    • Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022, у Мишиной и Галлямова — бронза
  • 17:57
    • «Вильярреал» обыграл «Гранаду », Данджума оформил хет-трик
  • 17:29
    • Сборная России установила рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах
  • 17:25
    • «Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом»
  • 16:54
    • Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может сменить Симеоне в «Атлетико»
    Все новости спорта

    Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022, у Мишиной и Галлямова — бронза

    Пекин-2022 Медали России Фигурное катание
    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

  • Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022
  • Читайте по теме

    • Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение

    1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай)
    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
    3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)
    4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Сити» взять реванш?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продолжится ли победная серия «Челси»?
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Канарейки» не избегут очередного разгрома
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие