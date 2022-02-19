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    Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) в соревнованиях спортивных пар.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    За свой прокат они получили ровно 155 баллов и стали промежуточными лидерами соревнований.

  • Мишина и Галлямов вышли в лидеры на Олимпиаде в Пекине
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    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25 балла.
    2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71.
    3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.
    4. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.
    5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

    Далее выступит лидеры соревнований по итогам короткой программы китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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