Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

За свой прокат они получили ровно 155 баллов и стали промежуточными лидерами соревнований.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71.
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.
4. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.
5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.
Далее выступит лидеры соревнований по итогам короткой программы китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.