Мишина и Галлямов вышли в лидеры на Олимпиаде в Пекине

Действующие чемпионы мира и Европы спортивная паравыступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

За свой прокат они получили 154,95 балла и стали промежуточными лидерами соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71 балла.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.

3. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.

4. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

Далее выступят ещё две пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия), Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

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