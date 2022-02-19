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    Мишина и Галлямов вышли в лидеры на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Действующие чемпионы мира и Европы спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    За свой прокат они получили 154,95 балла и стали промежуточными лидерами соревнований.

    Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71 балла.
    2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.
    3. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.
    4. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

    Далее выступят ещё две пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия), Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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