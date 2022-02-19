Сборная Словакии по хоккею обыграла Швецию и стала бронзовым призером Олимпиады

одержала победу над(4:0) в матче за 3-е место хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В составе победителей дубль оформил Юрай Слафковский, еще по шайбе забросили Самуэль Такач и Павол Регенда.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Матч за 3-е место Швеция — Словакия — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Слафковски — 6 (Черешняк), 23:17 — 0:1. Такач — 1 (бол., Регенда, Роман), 32:47 — 0:2. Слафковски — 7 (п.в., Цегларик), 58:26 — 0:3. Регенда — 1 (п.в.), 58:46 — 0:4Вратари: Лар. Юханссон (58:10 — 58:26, 58:40 — 58:46) — РыбарБроски: 28 (8+8+12) — 43 (14+14+15)Штраф: 6 — 4

Словакия впервые в истории завоевывает медали на зимних Олимпийских играх.

Ранее лучшим достижением для Словакии было четвертое место. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место — Финляндии (3:5).

В воскресенье, 20 февраля, сборные России и Финляндии сразятся за олимпийское золото.

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