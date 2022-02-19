Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке
  • 19:56
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэласа»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»
  • 16:57
    • Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022, у Мишиной и Галлямова — бронза
  • 19:55
    • «Арсенал» обыграл «Брентфорд», «Бёрнли» разгромил «Брайтон»
  • 19:17
    • Рублев вышел в финал турнира в Марселе
    Все новости спорта

    Сборная Словакии по хоккею обыграла Швецию и стала бронзовым призером Олимпиады

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Словакии одержала победу над командой Швеции (4:0) в матче за 3-е место хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Юрай Слафковский, еще по шайбе забросили Самуэль Такач и Павол Регенда.

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. Матч за 3-е место
    Швеция — Словакия — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Слафковски — 6 (Черешняк), 23:17 — 0:1. Такач — 1 (бол., Регенда, Роман), 32:47 — 0:2. Слафковски — 7 (п.в., Цегларик), 58:26 — 0:3. Регенда — 1 (п.в.), 58:46 — 0:4Вратари: Лар. Юханссон (58:10 — 58:26, 58:40 — 58:46) — РыбарБроски: 28 (8+8+12) — 43 (14+14+15)Штраф: 6 — 4

    Словакия впервые в истории завоевывает медали на зимних Олимпийских играх.

    Ранее лучшим достижением для Словакии было четвертое место. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место — Финляндии (3:5).

    В воскресенье, 20 февраля, сборные России и Финляндии сразятся за олимпийское золото.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия проведет финал Олимпиады?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Сити» взять реванш?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продолжится ли спад мадридского «Реала»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие