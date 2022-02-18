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    Ридзик обратился к жене после завоевания бронзы на ОИ-2022: Наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России
    Фристайлист Сергей Ридзик расплакался во время интервью после завоевания бронзовой медали в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

    Сергей Ридзик
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    Сергей Ридзик

    «Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль», — сказал спортсмен.

    Ридзик также обратился к своей жене, и в этот момент не смог сдержать слез.

    «Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это еще лучше», — приводит слова Ридзика «Матч ТВ».

    На Играх 2018 года в Пхенчхане Ридзик тоже стал бронзовым призером в ски-кроссе.

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