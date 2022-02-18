Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Сергей Ридзик стал третьим в финале ски-кросса Фото: globallookpress.com
Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Режес.
Второе место занял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива.
Кирилл Сысоев выбыл после 1/8 финала, а Игорь Омелин — после четвертьфинала.
На Играх 2018 года в Пхенчхане Ридзик тоже стал бронзовым призером в ски-кроссе.
Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022
Фристайл. Ски-кросс. Финал. Мужчины
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (Россия)
4. Эрик Моберг (Швеция)
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