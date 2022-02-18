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    Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России Медали России
    Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине.

    Сергей Ридзик стал третьим в финале ски-кросса
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    Сергей Ридзик стал третьим в финале ски-кросса

    Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Режес.

    Второе место занял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива.

    Кирилл Сысоев выбыл после 1/8 финала, а Игорь Омелин — после четвертьфинала.

    На Играх 2018 года в Пхенчхане Ридзик тоже стал бронзовым призером в ски-кроссе.

    Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022
    Фристайл. Ски-кросс. Финал. Мужчины

    1. Райан Регез (Швейцария)

    2. Алекс Фива (Швейцария)

    3. Сергей Ридзик (Россия)

    4. Эрик Моберг (Швеция)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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