Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлиствыиграл бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Режес.

Второе место занял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива.

Кирилл Сысоев выбыл после 1/8 финала, а Игорь Омелин — после четвертьфинала.

На Играх 2018 года в Пхенчхане Ридзик тоже стал бронзовым призером в ски-кроссе.

Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022

Фристайл. Ски-кросс. Финал. Мужчины

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

4. Эрик Моберг (Швеция)

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