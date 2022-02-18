Фетисов: Очень много нервов потрачено в матче с Швецией, но результат есть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировал победу сборной России над Швецией (2:1 Б) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.

«Очень много нервов потрачено, но результат есть. Низкий поклон Федотову — он герой матча.

Сборная играла в скучный хоккей? Думаю, об этом говорить сейчас нет смысла. Какая разница, если мы в финале? Лучше так, чем устроить фестиваль и проиграть в разгромном матче.

Обе сборные действовали довольно осторожно — все-таки полуфинал Олимпиады. Шведы в третьем периоде были очень хороши, но наши парни перетерпели этот момент и вырвали победу.

С финнами будет еще сложнее», — сказал Фетисов Sport24.

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