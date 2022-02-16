Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира

Сборнаяпо хоккею стала первым полуфиналистом олимпийского турнира в Пекине.

В матче 1/4 финала Словакия одержала победу над США — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В основное время у словаков отличились Юрай Славковски и Марек Гривик. 17-летний Славковски забросил пятую шайбу на ОИ-2022 и единолично возглавил список снайперов.

У американцев авторами заброшенных шайб стали Ник Абруццезе и Сэм Хентджес.

Словацкая команда перевела игру в овертайм за 44 секунды до финальной сирены.

В серии буллитов автором победной попытки стал Петер Цегларик.

После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник Словакии по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. 1/4 финала США — Словакия — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Славковски — 5 (Черешняк, Регенда), 11:45 — 0:1. Абруццезе — 1 (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14 — 1:1. Хэнтджес — 1 (Пербикс, Смит), 28:56 — 2:1. Гривик — 2 (Чайковски, Гудачек), 59:16 — 2:2Победный буллит: ЦегларикВратари: Манн — Рыбар (58:27 — 59:16)Штраф: 2 — 10Броски: 35 (10+6+12+7) — 36 (8+13+11+4)

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