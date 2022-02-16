Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира

В матче 1/4 финала Словакия одержала победу над США — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В основное время у словаков отличились Юрай Славковски и Марек Гривик. 17-летний Славковски забросил пятую шайбу на ОИ-2022 и единолично возглавил список снайперов.
У американцев авторами заброшенных шайб стали Ник Абруццезе и Сэм Хентджес.
Словацкая команда перевела игру в овертайм за 44 секунды до финальной сирены.
В серии буллитов автором победной попытки стал Петер Цегларик.
После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник Словакии по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.
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