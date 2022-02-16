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    Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

    Российские хоккеисты продолжат борьбу за медали
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    Российские хоккеисты продолжат борьбу за медали

    В матче 1/4 финала россияне одержали победу над командой Дании со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

    В составе российской сборной отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

    У датчан автором заброшенной шайбы стал Франс Нильсен.

    После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник России по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. 1/4 финала
    Россия — Дания — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шипачев — 1 (Гусев, Яковлев), 13:01 — 1:0. Нильсен — 2 (бол., Бау-Хансен, М. Лауридсен), 22:57 — 1:1. Нестеров — 2 (Гусев, Грицюк), 34:36 — 2:1. Войнов — 1 (бол., Шипачев, Грицюк), 55:45 — 3:1Вратари: Федотов — Дам (58:05 — 59:13, 59:18)Штраф: 4 — 6Броски: 40 (18+10+12) — 18 (1+5+12)

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