Тихонов: В эстафете должен был финишировать Цветков! Чисто тренерская ошибка

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал третье место мужской сборнойв эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

«Цветков должен был финишировать! Чисто тренерская ошибка. На Латыпова на третьем этапе было бы меньше давления. Эдик нахлебался в преследовании.

Мы часто ставим лучшего на четвертый этап. Как в свое время поставили Круглова в Италии на чемпионат мира, который уже стал чемпионом к тому моменту.

Последняя стрельба Латыпова — чистая психология. Цветков — закаленный боец. Все решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно.

На бронзу даже многие не рассчитывали, но обидно так упускать золото», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

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