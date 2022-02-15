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    Тихонов: В эстафете должен был финишировать Цветков! Чисто тренерская ошибка

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал третье место мужской сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Тихонов
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    Александр Тихонов

    Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

    «Цветков должен был финишировать! Чисто тренерская ошибка. На Латыпова на третьем этапе было бы меньше давления. Эдик нахлебался в преследовании.

    Мы часто ставим лучшего на четвертый этап. Как в свое время поставили Круглова в Италии на чемпионат мира, который уже стал чемпионом к тому моменту.

    Последняя стрельба Латыпова — чистая психология. Цветков — закаленный боец. Все решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно.

    На бронзу даже многие не рассчитывали, но обидно так упускать золото», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

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