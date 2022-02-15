Норвежцы выиграли эстафету на ОИ-2022, сборная России заняла третье место

Мужская сборнаяпо биатлону стала победителем эстафетной гонки 4х7,5 км на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали Штурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен.

Вторыми стали французские биатлонисты, отставшие от норвежцев на 27,4 секунды.

Сборная России заняла третье место.

Бронзовые медали выиграли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

Для норвежцев это золото стало десятым на ОИ-2022.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:19.50,2 (1+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — 45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) — 1.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) — 1.49,4 (1+13)

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