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    Норвежцы выиграли эстафету на ОИ-2022, сборная России заняла третье место

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России Медали России
    Мужская сборная Норвегии по биатлону стала победителем эстафетной гонки 4х7,5 км на Олимпиаде в Пекине.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Золотые медали завоевали Штурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен.

    Вторыми стали французские биатлонисты, отставшие от норвежцев на 27,4 секунды.

    Сборная России заняла третье место.

    Бронзовые медали выиграли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

    Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

    Для норвежцев это золото стало десятым на ОИ-2022.

    Олимпиада-2022. Пекин, Китай
    Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

    1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:19.50,2 (1+7)

    2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 27,4 (0+9)

    3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — 45,3 (2+6)

    4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) — 1.04,3 (1+9)

    5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) — 1.49,4 (1+13)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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