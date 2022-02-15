Губерниев высказался о составе сборной России на женскую эстафету

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе женской сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине.

В состав не попала Евгения Буртасова, отказавшаяся от участия в контрольной гонке.

«Если завтра мы слабо выступим в эстафете — Шашилов должен уйти с поста тренера женской сборной! Считайте это давлением! Посмотрим и удачи команде! За себя и за Сашку.

И странно заставлять бежать контрольную Буртасову, которая в отличие от бежавшего контрольную Халили, к Олимпиаде не готовилась, пахала на Европе и выигрывала!Шашилов очень рискует… Посмотрим», — написал Губерниев в своем телегра-канале.

Женская эстафета пройдет 16 февраля, начало — в 10:45 мск.

Напомним, мужская сборная России заняла третье место в эстафете.

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