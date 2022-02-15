Сборная России по биатлону назвала состав на женскую эстафету на ОИ-2022

Кристина Резцова Фото: globallookpress.com
В эстафете выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Женская эстафета пройдет 16 февраля, начало — в 10:45 мск.
Напомним, мужская сборная России заняла третье место в эстафете.
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