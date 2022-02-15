Сборная России по биатлону назвала состав на женскую эстафету на ОИ-2022

Сборнаяпо биатлону объявила состав женской команды на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

В эстафете выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Женская эстафета пройдет 16 февраля, начало — в 10:45 мск.

Напомним, мужская сборная России заняла третье место в эстафете.

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