Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро

Китайская фристайлистказавоевала золото Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Серебряным призёром стала представительница Беларуси. Бронза досталась американке

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Лыжная акробатика

1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61.

2. Анна Гуськова (Беларусь) — 107,95.

3. Меган Ник (США) — 93,76.

4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71.

5. Лора Пил (Австралия) — 78,56.

6. Кун Фаньюй (Китай) — 59,67.

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла пройти в решающий этап, завершив борьбу в первом финале.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.