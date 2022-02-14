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    Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро

    Пекин-2022 Фристайл
    Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Серебряным призёром стала представительница Беларуси Анна Гуськова. Бронза досталась американке Меган Ник.

    Сюй Мэнтао
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    Сюй Мэнтао

    Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Лыжная акробатика

    1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61.
    2. Анна Гуськова (Беларусь) — 107,95.
    3. Меган Ник (США) — 93,76.
    4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71.
    5. Лора Пил (Австралия) — 78,56.
    6. Кун Фаньюй (Китай) — 59,67.

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