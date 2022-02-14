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    Российская фристайлистка Есения Пантюхова не прошла в главный финал ОИ в акробатике

    Пекин-2022 Фристайл
    Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла пройти в решающий этап соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Есения Пантюхова
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    Есения Пантюхова

    Для попадания в финальный этап ей нужно было занять место в первой шестёрке. По итогам первого раунда россиянка была шестой (78,75), но во втором не смогла улучшить свой результат (58,29) и выпала из топ-6, так как её обошла американка Кайла Кун (85,68).

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    Сборная России в настоящий момент занимает шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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