Фристайлистка Пантюхова вышла в финал олимпийского турнира

Российская фристайлисткавышла в финальную часть соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине.

Пантюхова показала пятый результат в квалификации, набрав 82,84 балла.

Еще две представительницы России Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не попали в число финалистов.

В квалификации лучший результат показала австралийка Лаура Пил (104,54).

Медали в этом виде программы будут разыграны позже в понедельник.

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