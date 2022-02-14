Фристайлистка Пантюхова вышла в финал олимпийского турнира

Есения Пантюхова Фото: globallookpress.com
Пантюхова показала пятый результат в квалификации, набрав 82,84 балла.
Еще две представительницы России Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не попали в число финалистов.
В квалификации лучший результат показала австралийка Лаура Пил (104,54).
Медали в этом виде программы будут разыграны позже в понедельник.
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