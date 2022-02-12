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    Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на третий матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Чехией.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.

    Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

    Нестеров — Никишин, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
    Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
    Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
    Шарипзянов, Семёнов — Андронов — Плотников; Григоренко.

    В первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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