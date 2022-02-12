Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборнойпо хоккею на третий матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с

Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Нестеров — Никишин, Галиев — Шипачёв — Чибисов;

Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;

Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Шарипзянов, Семёнов — Андронов — Плотников; Григоренко.

В первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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