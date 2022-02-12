Сборная Германии одержала победу над Китаем на Олимпиаде-2022

Корбиниан Хольцер Фото: globallookpress.com
На 14-й минуте Марцель Брандт вывел Германию вперёд. Через три минуты Корбиниан Хольцер с передачи Доминика Кагуна увеличил преимущество подопечных Тони Сёдерхольма. На старте второго периода уже сам Доминик Кагун забросил шайбу. Гол престижа на последней минуте периода забил Шуай Фу, оформивший первую шайбу Китая в истории Олимпийских игр.
В следующем матче сборная Германии сыграет с США, а Китай — с Канадой (обе встречи — 13 февраля, 16:10 мск).
Олимпийские игры-2022
Германия — Китай — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Брандт — 1, 13:33 — 1:0. Хольцер — 1 (Кахун), 16:24 — 2:0. Кахун — 1 (М. Мюллер, Ридер), 24:41 — 3:0. П. Фу — 1 (Челиос, Спроул), 39:14 — 3:1. Вонг — 1 (бол., Йип, Спроул), 49:00 — 3:2Вратари: Нидербергер — Смит (58:40)Штраф: 12 — 6Броски: 38 (17+12+9) — 16 (6+8+2)Судьи: Рено, Сидоренко
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