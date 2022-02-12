Сборная Германии одержала победу над Китаем на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными. Встреча группового этапа завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Этот успех стал первым для финалистов Олимпиады-2018 в текущем розыгрыше.

На 14-й минуте Марцель Брандт вывел Германию вперёд. Через три минуты Корбиниан Хольцер с передачи Доминика Кагуна увеличил преимущество подопечных Тони Сёдерхольма. На старте второго периода уже сам Доминик Кагун забросил шайбу. Гол престижа на последней минуте периода забил Шуай Фу, оформивший первую шайбу Китая в истории Олимпийских игр.

В следующем матче сборная Германии сыграет с США, а Китай — с Канадой (обе встречи — 13 февраля, 16:10 мск).

Олимпийские игры-2022 Германия — Китай — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Брандт — 1, 13:33 — 1:0. Хольцер — 1 (Кахун), 16:24 — 2:0. Кахун — 1 (М. Мюллер, Ридер), 24:41 — 3:0. П. Фу — 1 (Челиос, Спроул), 39:14 — 3:1. Вонг — 1 (бол., Йип, Спроул), 49:00 — 3:2Вратари: Нидербергер — Смит (58:40)Штраф: 12 — 6Броски: 38 (17+12+9) — 16 (6+8+2)Судьи: Рено, Сидоренко

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