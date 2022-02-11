Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по ситуации с Валиевой

«8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" применило к Спортсменке временное отстранение, начиная с 8 февраля 2022 года, 11.36 утра (по пекинскому времени).
Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге.
В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин", относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года.
Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр.
Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.
Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.
В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА "РУСАДА" проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения.
Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА "РУСАДА" отменил примененное к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно.
В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА" о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).
Таким образом, в настоящее время
В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА "РУСАДА" в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.
С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру.
Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.
Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.
ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ОКР.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.
РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.
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