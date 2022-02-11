Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по ситуации с Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу ситуации с российской фигуристкой

«8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" применило к Спортсменке временное отстранение, начиная с 8 февраля 2022 года, 11.36 утра (по пекинскому времени).

Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге.

В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин", относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года.

Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные.

Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.

Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА "РУСАДА" проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения.

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА "РУСАДА" отменил примененное к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА" о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).

Таким образом, в настоящее время К. Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений , если Спортивным арбитражным судом не будет вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА "РУСАДА" в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ОКР.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.

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