Женская сборная США по хоккею обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ-2022

Женская сборнаяпо хоккею обыгралав четвертьфинале Олимпиады в Пекине — 4:1.

В составе американок отличились Хилари Найт, Ли Стеклин, Саванна Хэрмон и Кендалл Койн.

Единственную шайбу Чехии забросила Михаэла Пейзлова.

Олимпийские игры-2022. Женщины 1/4 финала США — Чехия — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Голы: Пейзлова — 2 (Ванишова, Кризова), 24:59 — 0:1. Найт — 4 (Койн, Брандт), 25:47 — 1:1. Стеклин — 1 (Паннек, Келлер), 46:49 — 2:1. Хэрмон — 2 (бол., Брандт, Найт), 56:51 — 3:1. Койн — 3 (п.в.), 59:54 — 4:1Вратари: Каваллини — Песларова (59:06 — 59:54)Штраф: 11-10Броски: 59 (18+13+28) — 6 (0+4+2)

Напомним, что сборная России проведет свой матч 1/4 финала против Швейцарии 12 февраля.

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