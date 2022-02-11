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    Женская сборная США по хоккею обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Женская сборная США по хоккею обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады в Пекине — 4:1.

    Американки первыми пробились в 1/2 финала
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    Американки первыми пробились в 1/2 финала

    В составе американок отличились Хилари Найт, Ли Стеклин, Саванна Хэрмон и Кендалл Койн.

    Единственную шайбу Чехии забросила Михаэла Пейзлова.

    Олимпийские игры-2022. Женщины 1/4 финала
    США — Чехия — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Пейзлова — 2 (Ванишова, Кризова), 24:59 — 0:1. Найт — 4 (Койн, Брандт), 25:47 — 1:1. Стеклин — 1 (Паннек, Келлер), 46:49 — 2:1. Хэрмон — 2 (бол., Брандт, Найт), 56:51 — 3:1. Койн — 3 (п.в.), 59:54 — 4:1Вратари: Каваллини — Песларова (59:06 — 59:54)Штраф: 11-10Броски: 59 (18+13+28) — 6 (0+4+2)

    Напомним, что сборная России проведет свой матч 1/4 финала против Швейцарии 12 февраля.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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