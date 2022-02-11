Канадские хоккеистки отгрузили 11 шайб Швеции в четвертьфинале олимпийского турнира

разгромила(11:0) в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

По хет-трику в составе победительниц оформили Брианна Дженнер и Сара Филье, еще по шайбе забросили Джейми Ли Рэттрей, Натали Спунер, Эрин Эмброуз, Блэйр Тёрнбулл и Эмили Кларк.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Женщины. 1/4 финала Канада — Швеция — 11:0 (4:0, 5:0, 2:0) Голы: Дженнер — 7 (Пулен, Нерс), 3:05 — 1:0. Филье — 6 (бол., Джонстон, Пулен), 17:05 — 2:0. Филье — 7 (Рэттрэй, Фаст), 17:41 — 3:0. Рэттрэй — 4 (бол., Томпсон, Нерс), 19:35 — 4:0. Спунер — 3 (бол., Нерс, Ларок), 23:16 — 5:0. Эмброуз — 3 (Пулен, Томпсон), 25:15 — 6:0. Тернбулл — 3 (Эмброуз, Солнье), 26:56 — 7:0. Дженнер — 8 (Пулен, Нерс), 28:13 — 8:0. Кларк — 1 (бол., Белл, Зэнди-Харт), 29:09 — 9:0. Дженнер — 9 (Зэнди-Харт, Томпсон), 50:55 — 10:0. Филье — 8 (Спунер, Фаст), 52:06 — 11:0Вратари: Маршмейер — Содерберг (Боман, 40:00)Броски: 56 (19+20+17) — 11 (3+3+5)Штраф: 8 — 14

Напомним, что в другом четвертьфинале ранее США победили команду Чехии (4:1).

Женская сборная России проведет свой матч 1/4 финала 12 февраля. Российские девушки сыграют со Швейцарией.

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