Губерниев: Ужасно обидно за Непряеву

Известный комментаторпрокомментировал результаты женской гонки классическим стилем у лыжниц на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг. Россиянке Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы.

«Сегодня была невероятная гонка, очень обидно за Кертту Нисканен, которая могла одолеть непобедимую Терезу Йохауг. Ужасно обидно за Наталью Непряеву — быстрое начало, за километр отыграть 8 секунд, чтобы одну десятую проиграть на финише. Черт побери, я расстроен. Но с учетом остальных наших результатов в эстафете будем бороться за победу.

Сейчас девчонки не боролись за медали, кроме Непряевой, но видно, что команда оживает, послезавтра эстафета, я очень надеюсь на медали, мы претенденты на победу.

Тереза Йохауг досягаема, мы не видим баснословного преимущества в этой гонке, она выиграла с огромным перевесом скиатлон, но против неё можно бороться, хотя она уже двукратная олимпийская чемпионка Пекина», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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