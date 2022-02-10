Йохауг выиграла золото в гонке классическим стилем, Непряева — четвертая

Норвежказавоевала золотую медаль в лыжной гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Йохауг пробежала дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды.

Йохауг стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее она выиграла на ОИ-2022 золото в скиатлоне.

Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии. Бронзовую медаль выиграла еще одна финская лыжница Криста Пармакоски.

Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертое. До бронзы ей не хватило 0,1 секунды.

Лыжные гонки

Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.06,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28.06,7

3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 28.37,8

4. Наталья Непряева (Россия) — 28.37,9

5. Катарина Хенниг (Германия) — 28.49,7

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 28.57,2

7. Юлия Ступак (Россия) — 29.03,8

8. Джессика Диггинс (США) — 29.15,1

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 29.16,9

10. Татьяна Сорина (Россия) — 29.17,4

Олимпиада-2022 онлайн

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