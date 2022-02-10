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    Фигурное катание, мужчины, произвольная программа: где смотреть онлайн

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    10 февраля в 04:30 мск начнется произвольная программа у фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    В битву за медали вышли все три представителя России, хотя объективно шансов побороться за пьедестал нет никаких.

    Герой командного турнира Марк Кондратюк пока находится на 15-м месте, Андрей Мозалев — на 23-м. В теории зацепиться за медали может лишь Евгений Семененко — он 7-й после короткой программы.

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    • Однако отсутствие опыта и мощнейшие программы соперников, среди которых американец Нейтан Чен и японцы Шома Уно и Юма Кагияма, делают эти шансы именно теоретическими.

    Прямую трансляцию произвольной программы фигуристов на Олимпиаде-2022 покажет телеканал «Россия 1». Комментировать прямой эфир будет Алексей Журанков. Кроме того, за развитием событий на катке можно следить в прямой трансляции LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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