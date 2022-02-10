Фигурное катание, мужчины, произвольная программа: где смотреть онлайн

10 февраля в 04:30 мск начнется произвольная программа у фигуристов нав Пекине.

В битву за медали вышли все три представителя России, хотя объективно шансов побороться за пьедестал нет никаких.

Герой командного турнира Марк Кондратюк пока находится на 15-м месте, Андрей Мозалев — на 23-м. В теории зацепиться за медали может лишь Евгений Семененко — он 7-й после короткой программы.

Однако отсутствие опыта и мощнейшие программы соперников, среди которых американец Нейтан Чен и японцы Шома Уно и Юма Кагияма, делают эти шансы именно теоретическими.

Прямую трансляцию произвольной программы фигуристов на Олимпиаде-2022 покажет телеканал «Россия 1». Комментировать прямой эфир будет Алексей Журанков. Кроме того, за развитием событий на катке можно следить в прямой трансляции LiveSport.Ru.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.