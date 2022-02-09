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    Стал известен состав сборной России на матч против Швейцарии

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на стартовый матч олимпийского турнира против Швейцарии.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Ворота национальной команды будет защищать Иван Федотов. В первом атакующем звене сыграют Никита Гусев, Вадим Шипачев и Михаил Григоренко.

    Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;

    Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;

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    • Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

    Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

    Запасным вратарем будет Александр Самонов.

    Матч Россия — Швейцария пройдет 9 февраля, начало — в 11:40 мск. Эксперты сайта подготовили свой прогноз на игру. Коэффициент для рекомендуемой ставки — 2.11.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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