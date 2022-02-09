Стал известен состав сборной России на матч против Швейцарии

Ворота национальной команды будет защищать Иван Федотов. В первом атакующем звене сыграют Никита Гусев, Вадим Шипачев и Михаил Григоренко.
Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;
Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Запасным вратарем будет Александр Самонов.
Матч Россия — Швейцария пройдет 9 февраля, начало — в 11:40 мск. Эксперты сайта подготовили свой прогноз на игру. Коэффициент для рекомендуемой ставки — 2.11.
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